Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в изнасиловании

Иск против музыканта подала уроженка Портленда Джулия Холкомб. В момент насилия артисту было 25 лет. Девушка имела сексуальные отношения с ним в 1973 году, когда ей только исполнилось 16 лет, пишет Rolling Stone.

По словам Джулии, она сразу предупредила Стивена о своем возрасте, но между ними все равно был секс. После этого Тайлер пригласил девушку на свой концерт в Сиэтле, где между ними снова были интимные отношения.

В судебных документах говорится, что Тайлер убедил мать Холкомб предоставить ему право опеки над девушкой, чтобы она могла ездить с коллективом на концерты. Он обещал, что Джулия продолжит учебу в школе, но этого не произошло.

По словам Холкомб, рокер заставлял ее употреблять наркотики и алкоголь, а также принуждал к сексу.

Когда Джулии было 17 она забеременела, но Тайлер заставил ее сделать аборт и угрожал, что перестанет поддерживать ее. Их отношения прекратились сразу после того, как девушка потеряла ребенка. Она вернулась в Портленд и стала католичкой.

В 2011 году Стивен Тайлер вспоминал об отношениях с несовершеннолетней девушкой в своих мемуарах. Имя артист не называл. Солист Aerosmith писал, что "чуть не женился на невесте-подростке". Он упоминал, что "родители девушки подписали документы на опеку, чтобы нас не арестовали во время выезда из штата".

Представители рок-музыканта пока никак не отреагировали на обвинения.