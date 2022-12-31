Администрация президента России Владимира Путина подготовила пособие для государственных и провластных СМИ, в котором рассказывается, как точно подводить итоги событий 2022 года в России и в мире, сообщает российское независимое СМИ Медуза.
Кремль подготовил инструкцию для СМИ, как подводить "итоги года"
Кремль подготовил инструкцию для СМИ, как подводить "итоги года"
Авторы пособия "рекомендуют" СМИ еще раз подчеркнуть, что Владимир Путин, вводя войска в Украину, "принял единственно правильное решение, предотвратив предстоящее нападение Украины и НАТО на территорию России".
В документе также говорится, что западные страны готовились к нападению на Россию с 2014 года
и хочет "разделить и покорить русский народ" (именно в 2014 году Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе).
В документе отмечается, что "Путин дает Европе шанс опомниться и вернуть себе свою субъектность и будущее". Сейчас европейские страны являются "вассалами" и "периферией" США. Говорят, что их будущее возможно только "в тесном сотрудничестве с Россией".
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