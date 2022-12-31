Авторы пособия "рекомендуют" СМИ еще раз подчеркнуть, что Владимир Путин, вводя войска в Украину, "принял единственно правильное решение, предотвратив предстоящее нападение Украины и НАТО на территорию России".

В документе также говорится, что западные страны готовились к нападению на Россию с 2014 года

и хочет "разделить и покорить русский народ" (именно в 2014 году Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе).

В документе отмечается, что "Путин дает Европе шанс опомниться и вернуть себе свою субъектность и будущее". Сейчас европейские страны являются "вассалами" и "периферией" США. Говорят, что их будущее возможно только "в тесном сотрудничестве с Россией".