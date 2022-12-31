Как сообщают российские СМИ, вечером в пятницу, 30 декабря, на Красной площади в Москве мужчина пытался поджечь "главную новогоднюю елку" России.
В Москве мужчина пытался поджечь "главную елку" России
В Москве мужчина пытался поджечь "главную елку" России
Мужчина подошел к елке с канистрой из-под бензина, полил ее и попытался поджечь.
Однако это ему не удалось, поскольку его заметили сотрудники милиции, которые арестовали мужчину, сообщает газета "Известия".
По словам очевидцев, место происшествия оцеплено полицией.
Информации о мотивах поджигателя пока нет.
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