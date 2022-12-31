Сб, 31.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

В Москве мужчина пытался поджечь "главную елку" России

rus.tvnet.lv
В Москве мужчина пытался поджечь "главную елку" России
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Москва. Красная площадь
Москва. Красная площадь Фото: AP/Scanpix

Как сообщают российские СМИ, вечером в пятницу, 30 декабря, на Красной площади в Москве мужчина пытался поджечь "главную новогоднюю елку" России.

Мужчина подошел к елке с канистрой из-под бензина, полил ее и попытался поджечь.

Однако это ему не удалось, поскольку его заметили сотрудники милиции, которые арестовали мужчину, сообщает газета "Известия".

По словам очевидцев, место происшествия оцеплено полицией.

Информации о мотивах поджигателя пока нет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх