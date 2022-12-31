Женщина из Балви публично "поблагодарила" любовницу мужа и эта заметка стала местным хитом. "Благодарность" была опубликована в районной газете Vaduguns.
Жительница Балви поблагодарила любовницу мужа через городскую газету
Янис Супе из Балви опубликовал заметку из Vaduguns в своем Facebook, и ею сразу поделились несколько сотен пользователей.
Мужчина написал, что в конце каждого года в районной газете Балви жители могут опубликовать благодарность людям, которые помогали им в течение года. Обычно благодарят врачей, руководителей муниципалитета, соседей, но среди них есть и такая благодарность.
"И не говорите мне, что деревенская жизнь невеселая", - заметил мужчина.
Женщина по имени Инита из Эглевы Лаздулейской волости написала: "Спасибо Аните за ласки и заботу о моем муже во время моего отсутствия. Можешь использовать его и дальше. Хватит на двоих!"
В комментариях пользователи социальных сетей с интересом обсуждают, кто такая Анита.
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