Фото, видео ⟩ Россия обстреляла Украину в новогоднюю ночь. На одном из дронов была надпись "С Новым годом!"

В Киеве около 1:00 ночи по рижскому времени раздалась воздушная тревога, сообщили украинские СМИ, также она была объявлена в Киевской области. Очевидцы в соцсетях писали о взрывах. Вскоре тревога была объявлена уже по всей территории страны.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли в Шевченковском и Голосеевском районах столицы Украины - это центр и юг города. По его словам, в одном месте обломок ракеты упал на автомобиль, жертв и пострадавших нет.

Позднее в нескольких областях Украины воздушную тревогу отменили, но над Киевом продолжили работать ПВО. Telegram-каналы сообщали о налете боевых иранских дронов Shahed. Власти города призвали жителей оставаться в укрытиях.

Позднее администрация сообщила, что над Киевом сбили около 32 дронов или ракет.

​Воздушные силы Украины сообщили, что силы ПВО сбили 45 запущенных Россией дронов Shahed 131 и Shahed 136? но не уточнили, были ли сбиты все запущенные дроны, или каким-то удалось достичь цели.

На оккупированных Россией территориях - в Донецке и Макеевке - также заявили об обстрелах со стороны ВСУ. В соцсетях жители оккупированных территорий публиковали видео со звуками и вспышками взрывов. Информации о пострадавших в результате обстрелов пока нет. Информации о том, достигли ли какие-то из дронов (или ракет) целей, не поступало.

К 5 утра воздушная тревога в Киеве была отменена.

Глава полиции Киева опубликовал в своем Facebook фото дрона с надписью "С Новым Годом!" на русском языке. По его словам, это один из дронов-камикадзе, сбитых над Киевом в новогоднюю ночь.

"Вот она, часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! - подписал о фото. - И это обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, а они тут, на спортивной площадке, где играют дети".

В условиях ведения активных боевых действий невозможно оперативно проверить утверждения воюющих сторон.