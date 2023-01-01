В новогоднюю ночь двое мужчин получили серьезные травмы лица при запуске пиротехники, сообщили агентству LЕТА в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).
Травмы глаз и лица: из-за пиротехники в больницу попали двое мужчин
Травмы глаз и лица: из-за пиротехники в больницу попали двое мужчин
В этом году зарегистрировано только два происшествия, связанных с пиротехникой. Оба случая похожи - молодые люди получили травмы, когда пиротехнические изделия взорвались в непосредственной близости от лица. Мужчины получили серьезные повреждения глаз и лица. Оба мужчины доставлены в больницу с серьезными травмами.
В NMPD сообщили, что за прошедшие сутки бригады скорой помощи выехали почти на 1000 вызовов, которые в основном были связаны с внезапными заболеваниями и бытовыми травмами.
Хотя количество звонков было немного меньше, чем в последние недели, нагрузка на службу неотложной помощи по-прежнему находится на очень высоком уровне.
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