В России онлайн-кинотеатр снял с показа новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом

"Сказку действительно сняли с эфира. Появится ли она в доступе, я не знаю. Почему проект убрали, я ума не приложу. Оцениваю эти действия на четыре с минусом", - сказал Ургант в комментарии российскому СМИ.

На то, что телеспектакль отменили обратила внимание телевизионный обозреватель Арина Бородина. В своем Telegram-канале она назвала это "цензурой в развлекательных проектах".

В проекте кроме Урганта приняли участие Данила Козловский, Александр Петров, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков, Екатерина Варнава и другие. В телеспектакле рассказывается о приключениях героев советской мультипликации.

Как отмечает "Медуза" страница онлайн-кинотеатра, посвященная сказке, сейчас недоступна, но телеспектакль опубликовали на YouTube и его можно посмотреть в отрытом доступе.

24 февраля Иван Ургант выставил в своем инстаграме черное изображение, которое подписал "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ".

После этого шоу "Вечерний Ургант" сняли с эфира Первого канала под предлогом того, что руководство канала сообщило, что приняло решение ограничить развлекательный проект.