В последний день старого года поймали 16 пьяных водителей

13 водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения - концентрация алкоголя в их организме превышала 1,5 промилле, за что наступает уголовная ответственность.

У двух задержанных пьяных водителей конфисковали автомобили, а 11 нарушителей будут оштрафованы на сумму, которая может достигать стоимости автомобиля, которым они управляли.

В новогоднюю ночь в Рижском регионе поймали восемь пьяных водителей, из них семеро в сильном опьянении, по два пьяных водителя в были пойманы Земгале и Видземе, а в Курземе - трое пьяных водителей, один из которых был в состоянии сильного алкогольного опьянения, и один пьяный водитель был пойман в Латгальском крае.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, сообщила Государственная полиция.

Больше всего происшествий - 45 - произошло в Рижском регионе, по семь в Земгале и Латгале, по четыре в Видземе и Курземе.

Среди них 12 пострадавших в пяти авариях в Рижском районе, в том числе один пешеход и один водитель электросамоката. Еще по одному пострадавшему в Видземе и Латгале.

Всего было принято 241 решение об административных правонарушениях, в том числе 49 за превышение скорости.