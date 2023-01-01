Разрушительные наводнения и оползни на Филиппинах. Число погибших растет

Еще 20 человек пропали без вести.

Более 51 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Они находятся в эвакуационных пунктах или их приютили родственники или друзья.

Наводнения и оползни нанесли ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре на сумму около 25 миллионов евро.

Наводнения и оползни, как сообщается, начались на Филиппинах во время рождественских праздников.