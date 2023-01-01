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Разрушительные наводнения и оползни на Филиппинах. Число погибших растет

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Разрушительные наводнения и оползни на Филиппинах. Число погибших растет
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Разрушительные наводнения и оползни на Филиппинах.
Разрушительные наводнения и оползни на Филиппинах. Фото: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 1 января, официальные лица сообщили, что число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на Филиппинах, возросло до 49 человек.

Еще 20 человек пропали без вести.

Более 51 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Они находятся в эвакуационных пунктах или их приютили родственники или друзья.

Наводнения и оползни нанесли ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре на сумму около 25 миллионов евро.

Наводнения и оползни, как сообщается, начались на Филиппинах во время рождественских праздников.

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