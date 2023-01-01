"2022 год четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия", - сказал в своем новогоднем обращении презитдент России Владимир Путин. Как сообщает "Радио Свобода", возле российского президента стоит женщина, известная как "рыбачка", "продавщица мороженого" и "обычная верующая".
СМИ: в новогодней речи Путина фальшивая военная
В своей речи, события 2022 года, когда российские войска начали военное вторжение в Украину, президент России неоднократно называл судьбоносными и решающими поворотными моментами, сообщает "Радио Свобода".
Также он напомнил об аннексии четырех украинских областей, называя их историческими русскими землями, и заявил, что "нравственная правота" конфликта на стороне Москвы.
Отдельные слова благодарности и поздравления заслужили и участники так называемой специальной военной операции. По словам Путина, люди, на фоне которых он записал обращение, также являются ее участниками.
Но журналисты обратили внимание на женщину, которая стоит позади Путина [по правую руку от него] - эта самая женщина, которая появилась в репортаже о встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева с рыбаками в Новгородской области, также, в январе 2017 года, эта женщина была рядом с Путиным на рождественском богослужении в новгородском монастыре.
A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022
Также СМИ отмечают, что эту женщину видели на церемонии награждения военнослужащих эфире канала, где ее представили как капитана медицинской службы.
This actress(!!!), awarded by dictator Putin during his new year’s speech today, explains that wounded Russian soldiers don’t want to be evacuated from the battlefield as they want to keep fighting with their comrades.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 31, 2022
Even the dictator seems bored by this horrendous propaganda. pic.twitter.com/FDphg3pCV7
Новогодних украшений в видеообращении нет, отмечает "Радио Свобода". Следует отметить, что все предыдущие поздравления Путина с Новым годом, кроме самого первого, записывались на фоне Кремля.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это поздравление было записано в штабе Южного военного округа, расположенном в Ростове-на-Дону. Говорят, Путин посетил его утром в субботу, 31 декабря.
Ранее RUS TVNET сообщал о том, что в Кремле подготовили пособие для государственных и провластных СМИ, в котором рассказывается, как точно подводить итоги событий 2022 года в России и в мире.
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