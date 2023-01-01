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СМИ: в новогодней речи Путина фальшивая военная

rus.tvnet.lv
СМИ: в новогодней речи Путина фальшивая военная
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Владимир Путин в окружении военных
Владимир Путин в окружении военных Фото: AFP / Scanpix

"2022 год четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия", - сказал в своем новогоднем обращении презитдент России Владимир Путин. Как сообщает "Радио Свобода", возле российского президента стоит женщина, известная как "рыбачка", "продавщица мороженого" и "обычная верующая".

В своей речи, события 2022 года, когда российские войска начали военное вторжение в Украину, президент России неоднократно называл судьбоносными и решающими поворотными моментами, сообщает "Радио Свобода".

Также он напомнил об аннексии четырех украинских областей,  называя их историческими русскими землями, и заявил, что "нравственная правота" конфликта на стороне Москвы.

Отдельные слова благодарности и поздравления заслужили и участники так называемой специальной военной операции. По словам Путина, люди, на фоне которых он записал обращение, также являются ее участниками.

Но журналисты обратили внимание на женщину, которая стоит позади Путина [по правую руку от него] - эта самая женщина, которая появилась в репортаже о встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева с рыбаками в Новгородской области, также, в январе 2017 года, эта женщина была рядом с Путиным на рождественском богослужении в новгородском монастыре.

Также СМИ отмечают, что эту женщину видели на церемонии награждения военнослужащих эфире канала, где ее представили как капитана медицинской службы.

Новогодних украшений в видеообращении нет, отмечает "Радио Свобода". Следует отметить, что все предыдущие поздравления Путина с Новым годом, кроме самого первого, записывались на фоне Кремля.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, это поздравление было записано в штабе Южного военного округа, расположенном в Ростове-на-Дону. Говорят, Путин посетил его утром в субботу, 31 декабря.

Ранее RUS TVNET сообщал о том, что в Кремле подготовили пособие для государственных и провластных СМИ, в котором рассказывается, как точно подводить итоги событий 2022 года в России и в мире.

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