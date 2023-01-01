СМИ: в новогодней речи Путина фальшивая военная

В своей речи, события 2022 года, когда российские войска начали военное вторжение в Украину, президент России неоднократно называл судьбоносными и решающими поворотными моментами, сообщает "Радио Свобода".

Также он напомнил об аннексии четырех украинских областей, называя их историческими русскими землями, и заявил, что "нравственная правота" конфликта на стороне Москвы.

Отдельные слова благодарности и поздравления заслужили и участники так называемой специальной военной операции. По словам Путина, люди, на фоне которых он записал обращение, также являются ее участниками.

Но журналисты обратили внимание на женщину, которая стоит позади Путина [по правую руку от него] - эта самая женщина, которая появилась в репортаже о встрече Владимира Путина и Дмитрия Медведева с рыбаками в Новгородской области, также, в январе 2017 года, эта женщина была рядом с Путиным на рождественском богослужении в новгородском монастыре.

A soldier, a sailor, a devout Christian. God moves in a mysterious way pic.twitter.com/zCDrUgXMIE — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) December 31, 2022