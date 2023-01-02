Экзамен по латышскому языку: известно, где можно получить освобождение

Чтобы обеспечить соблюдение постановления Кабинета министров от 8 марта 2022 года "Об объеме знания государственного языка и порядке проверки владения государственным языком", RPNC с сегодняшнего дня начнет предоставлять заключения психиатра для освобождения лица от экзамена на знание государственного языка или определит условия для прохождения экзамена на знание государственного языка.

Заключения будут представлены на основании второго приложения вышеуказанного положения "Об объеме знания государственного языка и порядке проверки владения государственным языком".

Пациенты будут приниматься для подготовки заключений по предварительной записи. Заключения можно получить

в амбулаторно-консультативном отделении Службы психиатрической помощи RPNC на улице Твайка, 2, в поликлинике Veldre на улице Велдрес, 1а, и в поликлинике Pārdaugava на ул. Лермонтова, 1.

Выдача заключения будет платной услугой, согласно прейскуранту платных услуг RPNC плата за справку составляет 25 евро.

Напомним, согласно поправкам к Закону об иммиграции теперь гражданам Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и которые находятся в Латвии на основании постоянного вида на жительство, придется предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, который подтверждает знание латышского языка. Этот документ необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года. Подробнее здесь: