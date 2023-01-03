Видео ⟩ Мэр Даугавпилса в новогоднем выступлении избегал говорить о войне

"И все это на фоне войны, которая разворачивается совсем близко от нас, между близкими нам народами...", - сказал, в частности, в своем выступлении мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.

Руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс считает, что не указать, кто несет ответственность за развязывание войны, совершенно неприемлемо ни с моральной, ни с этической точек зрения. Сартс отмечает, что даже если Элксниньш попытается сыграть на своем электорате, это неуместно и неприемлемо.

Латыши, живущие в Даугавпилсе, обеспокоены тем, что мэр разместил в своем аккаунте в Facebook свою новогоднюю речь на русском языке. Другие его записи также дублированы на русский язык.

"Он показывает, что городская дума равнодушна к латышской части избирателей, они не нужны коалиции. Он четко знает, что математически он выиграет следующие выборы, благодаря преобладанию в городе радикально настроенных русскоязычных. К сожалению, ничего не поделаешь до тех пор, пока доля латышей в городе не достигнет хотя бы 40%. Элксниньш делает ставку только на радикально настроенную русскоязычную аудиторию", - считает предприниматель из Даугавпилса Андрей Файбушевич.

Андрей Элксниньш не смог ответить на вопросы программы и дать свои комментарии, потому что уехал в многодневный отпуск за пределы Латвии.

Видео: Сюжет программы Dienas zina (на латышском языке)