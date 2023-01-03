Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в своем новогоднем выступлении маневрировал на тему войны и уклонился от осуждения агрессии России в Украине. Элксниньш назвал российское вторжение в Украину "войной между близкими нам народами", сообщает программа TV3 Dienas zina.
Видео ⟩ Мэр Даугавпилса в новогоднем выступлении избегал говорить о войне
"И все это на фоне войны, которая разворачивается совсем близко от нас, между близкими нам народами...", - сказал, в частности, в своем выступлении мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс считает, что не указать, кто несет ответственность за развязывание войны, совершенно неприемлемо ни с моральной, ни с этической точек зрения. Сартс отмечает, что даже если Элксниньш попытается сыграть на своем электорате, это неуместно и неприемлемо.
Латыши, живущие в Даугавпилсе, обеспокоены тем, что мэр разместил в своем аккаунте в Facebook свою новогоднюю речь на русском языке. Другие его записи также дублированы на русский язык.
"Он показывает, что городская дума равнодушна к латышской части избирателей, они не нужны коалиции. Он четко знает, что математически он выиграет следующие выборы, благодаря преобладанию в городе радикально настроенных русскоязычных. К сожалению, ничего не поделаешь до тех пор, пока доля латышей в городе не достигнет хотя бы 40%. Элксниньш делает ставку только на радикально настроенную русскоязычную аудиторию", - считает предприниматель из Даугавпилса Андрей Файбушевич.
Андрей Элксниньш не смог ответить на вопросы программы и дать свои комментарии, потому что уехал в многодневный отпуск за пределы Латвии.
Видео: Сюжет программы Dienas zina (на латышском языке)
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