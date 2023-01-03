По городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области нанесен ракетный удар. Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на украинские власти.
Фото ⟩ СМИ: Россия обстреляла ледовую арену под Краматорском
Дружковка находится на подконтрольной Украине части Донбасса, недалеко от Краматорска, до войны население города составляло 55 тыс. человек.
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале, что "одна ракета ударила в самом городе, известно о двух раненых". "Другой ракетой нанесен удар по селу Яковлевка", - пишет Тимошенко.
Cоветник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в своем Telegram, что после удара загорелось здание расположенной в городе ледовой арены "Альтаир".
Кадры с тушением пожара в арене публикуют местные СМИ.
Вечерний удар по Краматорскому району попал в эфир французского телевидения: корреспондент программы Quotidien на телеканале TMC говорил с ведущим в момент, когда за его спиной раздался сильный взрыв.
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