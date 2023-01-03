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Автомобиль китайского посольства на улицах Таллина нарушил правила дорожного движения

Rus.Postimees
Автомобиль китайского посольства на улицах Таллина нарушил правила дорожного движения
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Автомобиль китайского посольства на улице Юхкентали.
Автомобиль китайского посольства на улице Юхкентали. Фото: Lugeja foto

В Postimees сообщили, что вечером 1 января в микрорайоне Юхкентали в Таллинне был замечен автомобиль без техосмотра, принадлежащий китайскому посольству. Водитель отличился несколькими нарушениями ПДД. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Читатель прислал в редакцию фотографию, на которой запечатлено, как принадлежащий посольству КНР автомобиль припарковался на улице Кельдримяэ. Черный BMW с дипломатическими номерами остановился на улице с односторонним движением в противоположном направлении. Также выяснилось, что у машины нет техосмотра.

База данных Департамента транспорта подтверждает, что у автомобиля нет техосмотра.
База данных Департамента транспорта подтверждает, что у автомобиля нет техосмотра. Фото: Kuvatõmmis

Однако остановке в неположенном месте предшествовало вызывающее значительно больше вопросов поведение в пробках, свидетелем которого случайно стал сотрудник Postimees. По его словам, эта же машина опасно тронулась с парковки Europark на улицу Юхкентали, резко выехав наперерез другим участникам дорожного движения.

Добравшись до перекрестка Юхкентали и Кельдримяэ, водитель BMW резко затормозил, захотев повернуть налево на улицу Кельдримяэ. Но, поняв по сигналу других участников дорожного движения, что поворот налево невозможен, водитель поспешил к расположенной поблизости заправке. Там он развернулся и поехал обратно на улицу Юхкентали. Несмотря на одностороннее движение, он все-таки совершил запрещенный поворот направо. 

Неясно, связанный с посольством водитель пока не разобрался с организацией дорожного движения в Эстонии, или же он был в неподходящей для управления транспортным средством кондиции. Так как речь идет об автомобиле с дипломатическими номерами, у Муниципальной полиции нет права заниматься этими случаем.

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