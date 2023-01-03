Видео ⟩ Конфликт соседей на улице Миера. Мужчину обвиняют в стрельбе по машине

"Я поставила машину под окна и уехала в отпуск на недельку. Потом приехала и увидела эту "красоту" уже на машине. Весь низ", - говорит Диана, показывая следы от пуль на кузове.

Мать Дианы живет в доме на улице Миера и во время своих регулярных посещений дочь оставляет автомобиль на одном из свободных в это время мест. Учитывая, что двор недостаточно обустроен, каждый паркуется как может. Одному из жильцов это очень не нравится.

Жильцы, с которыми связалась программа, рассказали, что конкретный сосед настаивает на том, чтобы перед домом всегда было как минимум два свободных парковочных места - для личного и служебного автомобиля. Для защиты двора даже установлен дорожный знак.

Кроме того, соседи вообще не хотят говорить о возможном стрелке.

Государственная полиция, однако, заявляет, что расследование этого дела об умышленном повреждении имущества все еще продолжается. Наказанием за это может быть даже лишение свободы на срок до двух лет.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)