В Адажи из-за повышения уровня воды в реке Гауя подтоплена территория частных домов, в связи с чем была проведена эвакуация их жильцов, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Фото ⟩ В Адажи Гауя подтопила частные дома, завершена эвакуация людей
Во вторник, 3 января, около 8:00 утра спасатели получили вызов на улицу Нурниеку, где вода затопила проезжую часть улицы и территорию вокруг нескольких жилых домов.
Спасатели приступили к эвакуации из подтопленных домов людей и домашних животных. Эвакуация проводилась в сотрудничестве с самоуправлением Адажи.
После 12:00 Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила агентству LETA, что девять человек и два домашних животных были спасены на лодке из затопленных в результате повышения уровня воды частных домов.
Также из затопленных районов эвакуировали две машины. С другой стороны, восемь человек отказались эвакуироваться. VUGD завершила работу на месте происшествия, но муниципальная полиция продолжает дежурить.
Адажское самоуправление в соцсетях сообщает, что частично затоплена также дорога в Страуткалны и в настоящее время ее очищают от скопления льда.
Предприятие Latvijas Valsts ceļi в Twitter информирует, что из-за затопления закрыта дорога Балтэзерс - Ани - Лапмежи, а объехать зону затопления можно через Гаркалне по дорогам Гаркалне - Ошлауки (V49) и Адажи - Гаркалне (V46).
Галерея: Наводнение в Адажи
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!