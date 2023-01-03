Эксперт о переизбрании Левитса: он непопулярен в обществе

"Во время выступления президент представляет латвийское общество. Люди должны были почувствовать, что их поняли, услышали. Что является одной из причин, почему люди читают статьи в СМИ?! Они получают подтверждение своих мыслей. Люди ассоциируют себя с ними.

Мы должны спросить, скольких людей президент смог эмоционально задеть своим выступлением, чтобы люди потом сказали - да, я думаю как президент, да, он меня услышал.

Я думаю, что таких людей было немного, потому что Левитс никогда не был "народным президентом", а эта речь не была речью "народного президента", - сказал политолог.

По мнению Раевского, в своем новогоднем обращении премьер-министр использовал слова и термины из декларации правительства, то есть простыми словами повторил ее содержание. Он отметил, что чтение декларации свидетельствует о том, что ему удалось "уловить те ноты", которые общество ждет от политической власти. Однако сложные термины, такие как "экономическая трансформация", используются как мантра, даже несмотря на то, что люди ожидают другой формулировки по темам, которые являются такими сложными.