Включение национальных вопросов в новогоднее обращение к населению говорит о том, что президент Латвии Эгил Левитс начал думать о своем переизбрании этим летом. Об этом агентству LETA рассказал политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский.
Эксперт о переизбрании Левитса: он непопулярен в обществе
По его мнению, президент уже давно обдумывал свое переизбрание, и новогоднее обращение было частью комплекса действий по укреплению его базового электората, которым, скорее всего, является Национальное объединение (НО). На пост президента Левитс был выдвинут в 2019 году.
"Возможно, поэтому он говорит о национальных вопросах, обращаясь к избирателям НО, которых в Сейме представляют депутаты НО. Нельзя сказать, что для Левитса голосование в парламенте является главной проблемой.
Проблема в том, что он непопулярен в обществе, поэтому у него нет необходимых голосов в парламенте", - пояснил политолог.
По словам Раевского, если бы Левитс были популярен в обществе, то первое лицо страны могло бы не беспокоиться о том, чтобы заручиться поддержкой в парламенте. Ведь депутаты, особенно при выборе государственных чиновников, во многом отражают общественное мнение. Эксперт добавил, что открытым остается вопрос, было ли то, что сказал Левитс, тем, что хотела услышать общественность.
Он указал, что речи Левитса и премьер-министра Кришьяниса Кариньша были расплывчатыми. В случае с президентом его еще можно понять, потому что политической власти у него нет, поэтому речь может быть абстрактной, но нужно было продемонстрировать умение понимать людей.
"Во время выступления президент представляет латвийское общество. Люди должны были почувствовать, что их поняли, услышали. Что является одной из причин, почему люди читают статьи в СМИ?! Они получают подтверждение своих мыслей. Люди ассоциируют себя с ними.
Мы должны спросить, скольких людей президент смог эмоционально задеть своим выступлением, чтобы люди потом сказали - да, я думаю как президент, да, он меня услышал.
Я думаю, что таких людей было немного, потому что Левитс никогда не был "народным президентом", а эта речь не была речью "народного президента", - сказал политолог.
По мнению Раевского, в своем новогоднем обращении премьер-министр использовал слова и термины из декларации правительства, то есть простыми словами повторил ее содержание. Он отметил, что чтение декларации свидетельствует о том, что ему удалось "уловить те ноты", которые общество ждет от политической власти. Однако сложные термины, такие как "экономическая трансформация", используются как мантра, даже несмотря на то, что люди ожидают другой формулировки по темам, которые являются такими сложными.
"Люди ожидают, что все происходящее вокруг повысит их чувство защищенности. Когда человек почувствует себя в безопасности и уверенным в себе, в стране будет решаться целый ряд вопросов. Люди будут готовы работать здесь, платить налоги, создавать семьи и растить детей. Эта тема вообще не затрагивается в выступлении. Вместо этого они говорят об абстрактной трансформации, но такой трансформации не будет до тех пор, пока люди больше всего надеются, что их дети будут учиться за границей, останутся там и не вернутся", - отметил политолог.
По мнению политолога, Кариньш в своем обращении примитивизировал измерение безопасности, не создавая ощущения, что Латвия может преодолеть внешние кризисы. По словам политолога, просто говорить, например, о том, что оборона станет сильнее.
По словам Раевского, этот процесс начался в 2014 году, и сейчас виден результат - латвийская армия стала сильнее, лучше оснащена, увеличилось количество солдат.
Политолог отметил, что, например, о демографии говорить сложнее, но это тоже продолжение безопасности - если люди не будут чувствовать себя в безопасности и не будут уверены в том, что получат, например, нормальное медицинское обслуживание, то детей не будет.
Раевский считает, что премьер в своем выступлении не расширил понятие безопасности, а сузил его, упомянув НАТО и военную безопасность.
"НАТО и военная безопасность - это малая часть нашей сильной страны, о которой говорит Кариньш. Премьер, наверное, должен был сказать, что на случай войны мы готовы в военном отношении и продолжаем готовиться, закупая оружие и все необходимое. Но являемся ли мы более сильной и безопасной страной в целом - на этот вопрос премьер-министр еще не ответил", - сказал Раевский.
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