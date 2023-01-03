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Видео ⟩ Российская пропаганда: "жизнь сильно переоценена, мы попадем в рай"

Postimees
Российская пропаганда: "жизнь сильно переоценена, мы попадем в рай"
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Российский пропагандист Владимир Соловьев
Российский пропагандист Владимир Соловьев Фото: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телевидения призвал своих соотечественников "не бояться смерти". Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на украинские СМИ. 

По данным Сил обороны Украины, 5 января российские военные начнут новую волну мобилизации.

В ответ на это Владимир Соловьев в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил, что не стоит бояться смерти, ведь россияне попадут в рай.

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай.

Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения", - сказал Владимир Соловьев.

"Раньше россияне жили не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель", - поддержали ведущего другие участники телешоу.

По словам Соловьева, "жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть".

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