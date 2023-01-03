Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире российского государственного телевидения призвал своих соотечественников "не бояться смерти". Об этом пишет Rus.Postimees со ссылкой на украинские СМИ.
Видео ⟩ Российская пропаганда: "жизнь сильно переоценена, мы попадем в рай"
По данным Сил обороны Украины, 5 января российские военные начнут новую волну мобилизации.
В ответ на это Владимир Соловьев в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил, что не стоит бояться смерти, ведь россияне попадут в рай.
"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай.
Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения", - сказал Владимир Соловьев.
"Раньше россияне жили не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель", - поддержали ведущего другие участники телешоу.
По словам Соловьева, "жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть".
🤡"Life is vastly overrated"— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023
The propagandists continue to carry Putin's philosophy that Russians have only one way - to the grave.
But it is unclear why, if Solovyov thinks his life is overrated, he continues to sit in the studio instead of fertilizing the Ukrainian soil? pic.twitter.com/QoErHbKGRA
Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 2, 2023
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!