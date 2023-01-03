Видео ⟩ Российская пропаганда: "жизнь сильно переоценена, мы попадем в рай"

По данным Сил обороны Украины, 5 января российские военные начнут новую волну мобилизации.

В ответ на это Владимир Соловьев в эфире государственного пропагандистского телеканала "Россия 1" заявил, что не стоит бояться смерти, ведь россияне попадут в рай.

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться неизбежного? Более того, ну... мы попадем в рай.

Смерть есть конец одного земного пути и начало другого. Но не бойтесь этого и позвольте этому влиять на ваши решения", - сказал Владимир Соловьев.

"Раньше россияне жили не глядя в будущее, сегодняшним днем, а теперь у нас появилась нематериальная мечта, высокая цель", - поддержали ведущего другие участники телешоу.

По словам Соловьева, "жить стоит только ради того, за что можно умереть, и так и должно быть".

🤡"Life is vastly overrated"



The propagandists continue to carry Putin's philosophy that Russians have only one way - to the grave.



But it is unclear why, if Solovyov thinks his life is overrated, he continues to sit in the studio instead of fertilizing the Ukrainian soil? pic.twitter.com/QoErHbKGRA — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023

Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 2, 2023