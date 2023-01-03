Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила первые обвинения за обстрелы гражданских объектов Украины двум высокопоставленным российским военным. Об этом пишет Русская служба BBC.
СБУ обвинила российских генералов в обстрелах гражданских объектов
Как заявила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале была собрана доказательная база на на двух представителей высшего командования России - командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ генерал-полковника Сергея Кобылаша и бывшего командующего Черноморским флотом ВМФ РФ адмирала Игоря Осипова.
Как сообщает Русская служба BBC, генералы обвиняются по статье о подготовке и ведении агрессивной войны, а также по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.
По версии СБУ, генерал Кобылаш командует массированными ракетными ударами по объектам критической инфраструктуры Украины, а адмирал Осипов до 10 августа отдавал приказы о нанесении ракетных ударов из украинской территории из акватории Черного моря.
"Это первые подозрения, которые Украина объявляет именно за обстрелы гражданских объектов в Украине", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этим статьям - пожизненное лишение свободы.
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