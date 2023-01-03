Прокуратура Латвии направила в Земгальский районный суд уголовное дело в отношении двух акушерок санатория Stārķa ligzda в связи со смертью роженицы в 2020 году, выяснило агентство LETA.
Через два года после смерти роженицы в суд передали дело против двух акушерок
Прокуратура сообщила, что акушерок обвинили в халатном выполнении своих обязанностей, что стало причиной смерти женщины. Подсудимые, являясь аттестованными медицинскими работниками по специальности акушерства фельдшерско-акушерского учреждения здравоохранения, 31 июля 2020 года посетили женщину, у которой начались роды. Среди прочего, упомянутый центр также оказывает услуги по уходу за родами на дому.
Первой к роженице в Елгаве обратилась акушерка, которая не была включена в договор о беременности, заключенный между акушеркой и предприятием, но поскольку акушерке, включенной в договор, потребовалось больше времени, чтобы добраться до роженицы, она отправила к ней свою коллегу.
По версии обвинения, по прибытию к роженице акушерка выполняла свои обязанности халатно и ненадлежащим образом. Ребенок родился с асфиксией и затрудненным дыханием из-за обмотавшейся вокруг шеи пуповины, что может представлять опасность для здоровья и жизни новорожденного. Даже тогда акушерка не вызвала службу неотложной медицинской помощи (NMPD), чтобы доставить мать и ее новорожденного в больницу. Это привело к множественным диагнозам новорожденного, включая асфиксию во время родов и гипоксически-ишемическую энцефалопатию.
Вторая акушерка пришла к роженице через полчаса после родов. Акушерки с необходимой тщательностью не зафиксировали в медицинской документации показатели жизнедеятельности роженицы, а также тонус матки, объем кровопотери в послеродовом периоде, сроки, порядок и скорость применяемой медикаментозной терапии.
Как подчеркивается в обвинительном акте, при появлении кровотечения из половых органов роженицы акушерки не выясняли его причину, не установили правильный диагноз и, допустив неоправданное промедление, сразу не вызвали "скорую помощь".
Когда спустя более часа акушерки все-таки вызвали скорую помощь, у жертвы был обнаружен гиповолемический шок, который перешел в тяжелую степень, а после помещения в машину скорой медицинской помощи у нее была обнаружена остановка дыхания. Реанимационные мероприятия, проводившиеся почти час, не увенчались успехом, женщина скончалась.
Своими действиями акушерки нарушили основные принципы, изложенные в Кодексе врачебной этики, Законе о лечении и постановлении Кабинета Министров "О порядке определения помощи при родах".
За совершенное правонарушение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.
Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.
Владельцем SIA Ģimenes veselības centrs "Stārķa ligzda" является Дина Цепле. В 2021 году оборот компании составил 258 344 евро, а прибыль составила 25 401 евро.
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