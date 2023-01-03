Через два года после смерти роженицы в суд передали дело против двух акушерок

Вторая акушерка пришла к роженице через полчаса после родов. Акушерки с необходимой тщательностью не зафиксировали в медицинской документации показатели жизнедеятельности роженицы, а также тонус матки, объем кровопотери в послеродовом периоде, сроки, порядок и скорость применяемой медикаментозной терапии.

Как подчеркивается в обвинительном акте, при появлении кровотечения из половых органов роженицы акушерки не выясняли его причину, не установили правильный диагноз и, допустив неоправданное промедление, сразу не вызвали "скорую помощь".

Когда спустя более часа акушерки все-таки вызвали скорую помощь, у жертвы был обнаружен гиповолемический шок, который перешел в тяжелую степень, а после помещения в машину скорой медицинской помощи у нее была обнаружена остановка дыхания. Реанимационные мероприятия, проводившиеся почти час, не увенчались успехом, женщина скончалась.

Своими действиями акушерки нарушили основные принципы, изложенные в Кодексе врачебной этики, Законе о лечении и постановлении Кабинета Министров "О порядке определения помощи при родах".

За совершенное правонарушение закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Прокуратура напоминает, что ни одно лицо не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена ​​в порядке, установленном Уголовно-процессуальным законом.

Владельцем SIA Ģimenes veselības centrs "Stārķa ligzda" является Дина Цепле. В 2021 году оборот компании составил 258 344 евро, а прибыль составила 25 401 евро.