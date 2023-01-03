На Новый год пьяный латвиец в Ирландии разбил голову украинскому соседу

Инцидент произошел в городе Корк. Как сообщается, между двумя мужчинами - соседями по съемному дому - завязался спор, и латвиец ударил 59-летнего украинца бутылкой шампанского. От удара у последнего разорвалась артерия, и он потерял много крови.

Полицию вызвали 1 января незадолго до 17:00. По прибытии на место было установлено, что голова потерпевшего сильно кровоточит, она была обернута полотенцем. Нападавший в состоянии алкогольного опьянения находился тут же, продолжая размахивать бутылкой, а также оскорбляя сотрудников правоохранительных органов, поэтому его задержали.

Скорая помощь доставила пострадавшего в госпиталь Коркского университета. Ему сделали операцию и несколько переливаний крови. Он продолжает лечение в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.