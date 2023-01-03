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Как Медведчука на "Азов" меняли: турецкая газета опубликовала подробности

rus.tvnet.lv
Как Медведчука на "Азов" меняли: турецкая газета опубликовала подробности
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"Кум Путина" Виктор Медведчук после задержания в Украине
"Кум Путина" Виктор Медведчук после задержания в Украине Фото: Reuters/ScanPix

В сентябре в турецкой Анкаре состоялся обмен близкого друга президента России Владимира Путина Виктора Медведчука на пятерых командиров батальона "Азов". Турецкая газета Hurriyet опубликовала подробности обмена.

Инициатором обмена выступила российская сторона, однако переговоры о проведении операции проходили в Турции при участии турецкой разведки, сообщает издание. В назначенный день в аэропорту Анкары приземлились два самолета - один из России с захваченными "азовцами", другой - из Украины с арестованным Медведчуком.

Затем представители сторон направились к самолетам друг друга, чтобы подтвердить личность подлежащих обмену и проверить состояние их здоровья. После проведения этой процедуры обмен прошел без проблем, сообщает Hurriyet.

Известно, что командиры "Азова" останутся в Турции до конца войны. Гарантии их безопасности взял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это было одним из условий обмена с российской стороны, пишет издание. О дальнейшей судьбе Медведчука ничего не известно.

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