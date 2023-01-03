Как Медведчука на "Азов" меняли: турецкая газета опубликовала подробности

Инициатором обмена выступила российская сторона, однако переговоры о проведении операции проходили в Турции при участии турецкой разведки, сообщает издание. В назначенный день в аэропорту Анкары приземлились два самолета - один из России с захваченными "азовцами", другой - из Украины с арестованным Медведчуком.

Затем представители сторон направились к самолетам друг друга, чтобы подтвердить личность подлежащих обмену и проверить состояние их здоровья. После проведения этой процедуры обмен прошел без проблем, сообщает Hurriyet.

Известно, что командиры "Азова" останутся в Турции до конца войны. Гарантии их безопасности взял на себя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это было одним из условий обмена с российской стороны, пишет издание. О дальнейшей судьбе Медведчука ничего не известно.