Видео ⟩ "Не можем никуда добраться!": наводнение разделило деревню под Бауской надвое

Уровень воды в реке поднимается почти каждый год, но всегда помогал старый мост. Этой осенью его снесли, а обещанный пешеходный так и не построили. Вместо него на время ремонтных работ построили объездную дорогу, которая сейчас затоплена.

Для жителей Гренцтале Бауского края это ближайшая дорога к волостному центру Брунава, а также к деревне Эрглю. Живущие рядом с трассой, особой нагрузки не ощущают, но совсем иначе обстоят дела у жителей частных домов по ту сторону реки. Добираться до магазина или на работу могут только те, у кого есть собственная машина.

Лилия, жительница дома на другом берегу реки, говорит: "Мы никуда не можем попасть. Зачем нужно было сносить старый мост, если не собирались строить новый?".

Как поясняет гидролог, уровень воды в реках может оставаться на максимальном уровне вплоть до 6 января, а в низовьях рек и того дольше. Кроме того, это может повториться снова весной.

Согласно информации, предоставленной муниципалитетом, в поселке нет одиноких людей или лиц, которые не могут покинуть свои дома, поэтому ни один человек не брошен и не находится в опасности.

Отозвавшись на недовольство населения, муниципалитет обещает провести опрос жителей о двух возможных решениях. Один из вариантов - до конца года построить сооружение для перехода через реку пешеходов в случае повторного подъема уровня воды. Второй - дождаться снижения уровня воды, чтобы можно было восстановить временную переправу и "потерпеть, может быть, еще несколько дней за весь оставшийся год, во время которых такая ситуация может повториться", говорят представители муниципалитета.

Видео: Сюжет ReTV (на латышском языке)