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В Детской больнице открывается обновленный дневной стационар

rus.tvnet.lv/LETA
В Детской больнице открывается обновленный дневной стационар
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Вывеска Детской клинической университетской больницы
Вывеска Детской клинической университетской больницы Фото: Lauma Vītola/LETA

Сегодня открывается обновленный корпус дневного стационара Детской клинической университетской больницы (BKUS), сообщили агентству LETA в больнице.

Корпус дневного стационара - один из первых, с которого началось строительство больницы в 1895 году по проекту Рейнхольда Шмелинга, при этом здание было оборудовано по современным технологиям того времени - с электрическим освещением, системой вентиляции и центральным отоплением.

Первоначально в здании размещалось отделение внутренней медицины и хирургии с многоместными палатами. Здание несколько раз реконструировали, перестроив террасу в дополнительные помещения, проложив необходимые инженерные системы, а позже добавив операционную.

До сих пор в дневном стационаре было 24 палаты, теперь будет 34 одноместных и эпидемиологически безопасных палаты с необходимым воздухообменом и микроклиматом, несколько процедурных и смотровых кабинетов, отвечающих современным требованиям.

Также для того, чтобы скрасить маленьким пациентам проведенное в больнице время, в корпусе будет просторная игровая комната и благоустроенное общественное пространство, где родители смогут проводить время со своим ребенком.

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