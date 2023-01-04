Уже второй год подряд технологическое предприятие проводит мероприятие по определению наиболее популярных ресторанов. После оценки избранного жюри и подсчета голосов более 65 тысяч жителей определились призеры "Ресторанной награды Wolt 2022" в девяти различных категориях. Жители наиболее активно голосовали за лучшего поставщика общепита в категориях "Новичок года", "Пекарня года" и "Лучшая цена за качество".
Список ⟩ Лучшие рестораны и кафе в 2022-м, по мнению жителей Латвии
После тщательного отбора и оценки жюри в каждой из девяти категорий были номинированы 10 лучших ресторанов и кафе, из которых путем голосования жителей был определен победитель. За свой любимый ресторан или кафе жители могли голосовать один раз в день в течение всего декабря.
"В 2022 году продолжал расти спрос на ресторанные блюда с доставкой; еда заказывалась как в напряженное рабочее время, так и в праздничные и особые дни. Клиент, находящийся на удалении, хочет получить то же качество и вкусовые ощущения, как и на месте в ресторане. Голосование жителей Латвии, в котором в этот раз было более чем на 15 тысяч голосов больше, чем в прошлом году, является для ресторанов высшим подтверждением того, что вложенный труд и внимательное отношение ценит и клиент", - рассказывает Лиса Ристала, руководитель Wolt в Балтии.
Наиболее активно жители проголосовали в категории "Новичок года", поставив на первое место ресторан Vīnkalnu picērija, а высшую оценку в категории "Пекарня года" уже второй год подряд получил ресторан Raunas dārzs. В свою очередь, прошлогодний новичок премии Oak'A Burgers в этом году завоевал лавры уже в двух номинациях - "Лучшая цена за качество" и "Блюда для читдэй".
Обладатели главных призов в каждой категории получат от Wolt бесплатную доставку всех заказов из своего ресторана в течение одной недели, уникальный знак распознавания и признания, который будет располагаться на двери и стене ресторана, а также будет размещен в приложении Wolt для большей узнаваемости.
В общей сложности предприятия общественного питания были оценены в девяти различных категориях: "Дружественный для веганов/вегетарианцев", "Новичок года", "Пекарня года", "Лучшая цена за качество", "Лучшее место для завтрака", "Лучшее вкусовое путешествие", "Лучшее для семейного обеда", "Лучшее блюдо для гурманов", "Блюда для читдэй".
Победители в каждой из категорий:
"Новичок года" - Vīnkalnu picērija;
"Пекарня года" - Raunas dārzs;
"Лучшая цена за качество" - Oak’A Burgers;
"Дружественный для веганов/вегетарианцев" - Terapija;
"Лучшее место для завтрака" - This Place Doesn’t Need a Name;
"Лучшее вкусовое путешествие" - TRE;
"Лучшее для семейного обеда" - Ezītis miglā;
"Лучшее блюдо для гурманов" - Snatch;
"Блюда для читдэй" - Oak’A Burgers.
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