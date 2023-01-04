Список ⟩ Лучшие рестораны и кафе в 2022-м, по мнению жителей Латвии

После тщательного отбора и оценки жюри в каждой из девяти категорий были номинированы 10 лучших ресторанов и кафе, из которых путем голосования жителей был определен победитель. За свой любимый ресторан или кафе жители могли голосовать один раз в день в течение всего декабря.

"В 2022 году продолжал расти спрос на ресторанные блюда с доставкой; еда заказывалась как в напряженное рабочее время, так и в праздничные и особые дни. Клиент, находящийся на удалении, хочет получить то же качество и вкусовые ощущения, как и на месте в ресторане. Голосование жителей Латвии, в котором в этот раз было более чем на 15 тысяч голосов больше, чем в прошлом году, является для ресторанов высшим подтверждением того, что вложенный труд и внимательное отношение ценит и клиент", - рассказывает Лиса Ристала, руководитель Wolt в Балтии.