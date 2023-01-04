The New York Times: Украина сбивает запускаемые Россией дроны дорогими ракетами

В статье The New York Times указывается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) для того, чтобы сбить отдельные дроны, использовали зенитную артиллерию и стрелковое оружие. Так как Россия начала осуществлять нападения при помощи дронов по ночам, ВСУ используют и ракеты, запускаемые с самолетов или с земли.

Должностные лица подтвердили, что Украина для этих целей многократно использовала ракеты NASAMS типа "земля-воздух".

Эксперты признают, что используемые Россией дроны Shahed-136 относительно дешевы, однако используемые для их уничтожения оружейные комплексы - значительно дороже.

Глава украинского консультационного предприятия "Мольфар" Артем Старосик подтвердил, что используемые для уничтожения дронов ракеты стоят в семь раз дороже запуска таких дронов. Производство одного иранского дрона может обходиться в 20 тысяч долларов, тогда как запуск используемой Украиной ракеты типа "земля-воздух" может обходиться от 140 тысяч долларов в случае запуска советской ракеты "С-300" и до 500 тысяч долларов в случае NASAMS.

По мнению некоторых аналитиков, такой дисбаланс может сыграть на руку Москве и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

По данным "Мольфар", с сентября Россия запустила в Украину около 600 дронов.

Галерея: Украина, декабрь 2022 года