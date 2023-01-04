Нанес серьезные травмы и угнал автомобиль: в Карсаве задержан мужчина

28 декабря прошлого года лудзенский участок Государственной полиции начал уголовный процесс в связи с тем, что в Карсаве мужчина 1989 года рождения, нанеся телесные повреждения мужчине 1971 года рождения, похитил автомобиль BMW.

Пострадавший от рук грабителя мужчина с несколькими переломами был доставлен в медучреждение, где сейчас продолжает лечение.

28 декабря упомянутое транспортное средство было найдено в Лудзенском крае, а подозреваемый был задержан. Во время задержания по его месту жительства был констатирован мужчина 2003 года рождения, который находился в розыске за совершенное в октябре 2022 года аналогичное преступление.

Полиция выяснять связь этого лица с угоном автомобиля 27 декабря.

За упомянутое преступление грозит лишение свободы на срок до восьми лет.