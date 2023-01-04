Подробности пожара в рижской бане 31 декабря: люди получили ожоги дыхательных путей

Находящаяся в доме по улице Приежу, 10, сауна начала дымить, пока не начался пожар.

Сосед Алексей рассказал, что видел происшествие. Люди оказались в ловушке в задымленном здании и пытались найти выход. Мужчины пришли в баню в восемь часов, а пожар начался незадолго до 12.

Работники, находившиеся на первом этаже здания, выбрались во двор своими силами.

Командир 7-го отделения управления Пожарно-спасательной службы Рижского региона Константин Иванов рассказал, что пожарные сразу же обыскали помещения. Три человека эвакуировались собственными силами, в свою очередь один был спасен при помощи маски. 13 человек были спасены со второго этажа, для этого пришлось использовать раздвижную лестницу.

Несколько человек передали медикам. Дым вызвал ожоги дыхательных путей.

Выход людей осложняла сложная планировка здания. Работы по тушению были закончены в 16:30, сауна выгорела на площади в 20 квадратных метров.

Причина пожара в данный момент неизвестна.

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