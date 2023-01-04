Национальные вооруженные силы планируют увеличить интенсивность учений

Количество военнослужащих НВС пока не увеличено. По словам Калниньша, руководство армии планирует обратиться в правительство с предложением повысить зарплату военных на 200 евро.

В сфере инфраструктуры в этом году крупнейшие работы планируются в строительстве баз для подразделений Земессардзе и складов вооружения, а также начнутся работы по созданию полигона в Селии.

НВС продолжают подготовку к введению службы государственной обороны (СГО), хотя политические решения еще не приняты. Как подчеркнул Калниньш, главное - подготовить состав инструкторов, которые будут обучать новобранцев.

Ожидается, что в этом году в СГО будут призваны 300-500 молодых людей, в основном на добровольной основе, а в следующем году - около 600.