В Китае переполнены крематории из-за смертности от ковида

"Похоронные бюро в крупных городах заполнены, некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди", - отмечается в материале.

В одном из похоронных бюро Пекина сообщили, что ежедневно кремируется около 140-150 тел, ранее их число не превышало сорока. Между тем в одном из крематориев в Лунхуа (район Шэньчжэня) рассказали, что ежедневно сжигается порядка 500 тел - этот показатель в пять раз превышает средний. Работники крематориев Пекина и Шанхая говорят, что ближайшее свободное место на кремацию можно забронировать лишь на середину января. Некоторые похоронные организации перешли на систему онлайн-очередей.

Агентство Вloomberg отмечает, что в Китае развился теневой бизнес по кремации тел. Если прежде кремация стоила несколько тысяч юаней, то в январе некоторые крематории стали требовать десятки тысяч юаней. Так, кремация в течение трех дней обойдется в 68 тысяч, а в день смерти - в 88 тысяч юаней (более 11 100 евро).

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