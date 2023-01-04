Газета: Президентские выборы могут стать решающим фактором для стабильности правительства

Конституция Латвии не наделяет президента большими полномочиями, однако, номинально будучи первым лицом государства, он в определенные моменты может оказывать решающее влияние на политические процессы. Это тем более важно, что президент обладает исключительным правом выдвигать главу правительства и почти исключительной возможностью требовать роспуска Сейма.

До 28 мая 2011 года, когда тогдашний президент Валдис Затлерс издал приказ № 2, возможность роспуска Сейма воспринималась как формальность, но после данного прецедента уже не снимается с политической повестки дня. Даже в латентной форме она может возродиться в любой момент, и политики должны это учитывать.

Для политиков любые выборы - огромный стресс, концентрация сил и ресурсов. Если политики успешно прошли эту нелегкую процедуру, у них нет никакого желания повторять ее досрочно.

Поэтому страх перед даже гипотетическими досрочными выборами удерживает политиков от необдуманных и авантюрных шагов, отмечает издание.