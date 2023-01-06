Фото ⟩ Самое модное окрашивание 2023 - "твидовый" блонд. В чем отличие от остальных?

Почему оттенок называется "твидовым"?

В твидовой ткани переплетены нити разных оттенков, которые вместе создают интересную и эффектную текстуру. Примерно то же самое происходит и с прической при окрашивании таким способом.

Окрашивание в этот блонд - достаточно усердная работа, так как мастеру нужно будет затонировать самые тоненькие пряди в разные оттенки блонда (от платинового до пшеничного), чтобы они переплетались словно нити твидовой ткани.

В отличие от других окрашиваний в "твидовом" блонде изменение цвета происходит по всей длине, но оно практически незаметно. Такое смешение оттенков визуально придает волосам дополнительный объем.

Однако при таком варианте важно подобрать хорошего колориста, который сможет выполнить окрашивание с минимальным вредом для волос. Да и последующий уход следует подобрать соответствующий: окрашивание в блонд все еще негативно сказывается на качестве волос.