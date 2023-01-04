В среду, 4 января, в 13:54 в полицию поступил звонок о том, что в посольство России в Латвии, возможно, прислали подозрительную посылку, которая содержит вещество неизвестного происхождения, сообщает Госполиция.
Фото, Видео ⟩ В посольстве РФ обнаружено неизвестное вещество, полиция начала расследование
На месте происшествия работали Государственная полиция и другие оперативные службы.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) также подтвердили, что служба получила вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании могло быть обнаружено вещество неизвестного происхождения.
В 21:09 Государственная полиция сообщила, что службы завершили работу на месте происшествия, в настоящее время неизвестное вещество передано в лабораторию для экспертизы.
Полиция начала ведомственное расследование инцидента. Ожидается заключение о составе вещества, после чего полиция примет решение о дальнейшем расследовании.
Галерея: Посольство России в Риге после ЧП
Видео: Посольство России в Риге после ЧП
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