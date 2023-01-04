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Фото, Видео ⟩ В посольстве РФ обнаружено неизвестное вещество, полиция начала расследование

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rus.tvnet.lv
В посольстве РФ обнаружено неизвестное вещество, полиция начала расследование
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

В среду, 4 января, в 13:54 в полицию поступил звонок о том, что в посольство России в Латвии, возможно, прислали подозрительную посылку, которая содержит вещество неизвестного происхождения, сообщает Госполиция.

На месте происшествия работали Государственная полиция и другие оперативные службы.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) также подтвердили, что служба получила вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании могло быть обнаружено вещество неизвестного происхождения.

В 21:09 Государственная полиция сообщила, что службы завершили работу на месте происшествия, в настоящее время неизвестное вещество передано в лабораторию для экспертизы.

Полиция начала ведомственное расследование инцидента. Ожидается заключение о составе вещества, после чего полиция примет решение о дальнейшем расследовании.

Галерея: Посольство России в Риге после ЧП

Видео: Посольство России в Риге после ЧП

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