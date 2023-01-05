Латвия предоставит убежище гражданке России и ее детям

Женщина хотела, чтобы с нового года дети учились в школе очно. В России дети не смогут посещать школу очно, потому что они растут в семье с одной политической позицией, а в школе пропагандируется другая.

Женщина регулярно размещала сообщения в социальных сетях, выражая свою политическую позицию. В прошлом году женщина участвовала в митингах против войны в Украине, а во время митинга в центре Нижнего Новгорода хотела снять видео для публикации в социальной сети. В это время двое сотрудников полиции задержали ее и проверили паспорт. Они спросили, почему она так много путешествует и проводит время за границей. Когда сотрудники полиции узнали, что она работает в киноиндустрии, они отпустили заявительницу, сказав ей, чтобы она "не ходила туда, куда нельзя". После этого она старалась более осторожной и не ходила на митинги.