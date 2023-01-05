В последний рабочий день прошлого года административный районный суд обязал государство предоставить убежище в Латвии гражданке России и двум ее детям вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), сообщается приговоре суда.
Латвия предоставит убежище гражданке России и ее детям
Гражданка России и двое ее несовершеннолетних детей въехали в Латвию в апреле этого года и обратились к пограничникам с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Женщина подала прошение о предоставлении убежища из-за своих политических взглядов. С 2008 года она активно участвовала в митингах, направленных против российского политического режима.
Она также участвовала в митингах в поддержку российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.
С 18 лет ее поступки были направлены против политической ситуации в России. Женщина боялась, что ее могут задержать или что детские органы опеки проведут проверку и заберут детей из семьи. Из-за ее действий и политической деятельности ее бывшего мужа дети начали поддерживать ее политическую позицию. В итоге, детскими органами опеки были проведены проверки дома у женщины, также она должна была прийти в школу и детский сад, воспитатели которых также провели проверки.
В 2014 году и женщина, и ее бывший супруг высказали свою позицию относительно войны в Украине. На акции протеста против войны женщина вышла вместе с сокурсниками.
Женщина хотела, чтобы с нового года дети учились в школе очно. В России дети не смогут посещать школу очно, потому что они растут в семье с одной политической позицией, а в школе пропагандируется другая.
Женщина регулярно размещала сообщения в социальных сетях, выражая свою политическую позицию. В прошлом году женщина участвовала в митингах против войны в Украине, а во время митинга в центре Нижнего Новгорода хотела снять видео для публикации в социальной сети. В это время двое сотрудников полиции задержали ее и проверили паспорт. Они спросили, почему она так много путешествует и проводит время за границей. Когда сотрудники полиции узнали, что она работает в киноиндустрии, они отпустили заявительницу, сказав ей, чтобы она "не ходила туда, куда нельзя". После этого она старалась более осторожной и не ходила на митинги.
В августе прошлого года PMLP отказала семье в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса. В учреждении утверждали, что в период с 2017 по 2022 год женщина несколько раз ездила в разные страны Евросоюза, в том числе в Финляндию, Эстонию и Латвию, но не проявляла интереса к ходатайству о международной защите. Незадолго до подачи прошения о предоставлении убежища она въехала в Латвию с целью трудоустройства, где оставалась до февраля 2022 года, не проявляя интереса к международной защите.
Упомянутые обстоятельства свидетельствуют о том, что для нее уровень опасности в России был не настолько высок, чтобы немедленно обращаться за помощью. Эмиграция женщины из России могла быть связана и с другими соображениями, например, связанными с более удобной организацией процесса обучения ее детей или с реализацией профессиональных амбиций женщины, особенно с учетом ее недавнего опыта работы в Латвии, утверждали в PMLP.
При оценке обоснованности опасений женщины перед политически мотивированным преследованием нельзя установить, что она была членом какой-либо политической партии или политического движения в России, баллотировалась на выборах или участвовала в публичных дебатах.
Не согласившись с решением PMLP, семья обратилась в суд. В суде женщина утверждала, что со времени ее ходатайства о предоставлении убежища возникли новые обстоятельства, свидетельствующие о том, что она подвергается преследованиям и, вероятно, столкнется с мерами со стороны полиции и государственных органов в России.
С апреля 2022 года женщина работает волонтером в Украинском центре в Латвии - ассоциации, которая оказывает поддержку украинским беженцам. Позиция женщины по поводу гражданской и личной свободы, военной агрессии России против Украины, а также то, что она помогает беженцам известна ее детям - женщина воспитывает их свободными гражданами которые уважают свободу человека.
Оценив материалы дела, суд пришел к выводу, что описание обстоятельств жизни женщины в целом является достоверным и последовательным. Женщина дополнительно подчеркнула, что неприкосновенность ее семьи окажется под угрозой в России, и суд понимает эту озабоченность.
В рассматриваемом случае дети по возвращении в Россию с большой долей вероятности столкнутся с негативным вниманием сотрудников образовательных учреждений. Суд пришел к выводу, что, принимая во внимание возраст детей заявительницы (8 и 10 лет), им было бы трудно, если не невозможно, скрывать политические взгляды, привитые дома.
Поэтому дети в российской школе, скорее всего, столкнутся с дискриминацией, что может негативно сказаться не только на процессе обучения, но и на защите и благополучии семьи.
"Принимая во внимание вышеизложенное и индивидуально оценивая положение женщины и ее детей, а также обстоятельства, обнаруженные по делу в их связи, суд пришел к выводу, что она имеет твердые политические убеждения, которые рано или поздно вступят в противоречие с правящими властями страны происхождения. Таким образом, можно сделать вывод, что опасения заявительницы перед политически мотивированным преследованием ее семьи в России объективно оправданы", - говорится в постановлении.
30 декабря суд поручил PMLP принять решение о предоставлении статуса беженца в Латвии женщине и двум ее детям в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Решение обжалованию не подлежит.
Уже сообщалось, что в прошлом году до 28 декабря за убежищем в Латвии обратились 183 гражданина России и Беларуси - 118 из России и 65 из Беларуси.
Всего до 30 ноября статус беженца или альтернативный статус в Латвии получили 82 просителя убежища из России и Беларуси.
С момента объявления мобилизации в России в конце сентября и до 27 декабря за убежищем в Латвии обратились 35 граждан России, в том числе те, кто назвал мобилизацию причиной обращения с просьбой о предоставлении убежища.
Напомним, что в середине декабря административный районный суд вопреки решению Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) постановил предоставить убежище в Латвии бывшему российскому военнослужащему и сотруднику полиции, говорится в публично доступном решении суда.
Гражданин России обратился в Государственную пограничную службу с просьбой о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. Мужчина попросил политического убежища, поскольку не согласен с военным вторжением России в Украину и поэтому опасается, что может оказаться в тюрьме в России или быть отправленным воевать на территорию Украины.
Решением PMLP в июле этого года мужчине было отказано в статусе беженца или альтернативном статусе.
PMLP аргументировало это тем, что этот человек не был видным политическим активистом и правозащитником в России и не поддерживал какую-либо конкретную политическую силу.
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