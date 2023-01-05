Фото, видео ⟩ Что могут боевые машины Bradley, которые США могли бы поставить Украине?

За прошедшие годы Bradley претерпел несколько модификаций, в результате чего появилось несколько моделей - M2A2 ODS, M2A3 и M2A4. По данным украинского издания Armyinform - всего было выпущено почти 10 000 боевых машин Bradley различных модификаций.

Видео: Боевая машина Bradley

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину боевых машин Bradley, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников СМИ, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной по поводу поддержки в ее борьбе с российской агрессией, но в настоящее время нет новой информации, которую можно было бы объявить публично.

Как пояснил бывший оборонный аналитик Белого дома, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, при помощи Bradley можно значительно улучшить боевые возможности на земле, поскольку они по сути являются "легкими танками".

"В отличие от ранее поставленных на Украину бронемашин М113, Bradley вооружены мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. У США довольно много боевых машин Bradley , хотя некоторые модели устарели и нуждаются в модернизации", - сказал Кансиан.

В СМИ уже сообщалось, что Украина просит у союзников танки, ракеты большой дальности, бронетехнику и системы ПВО.