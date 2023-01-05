В конце декабря прошлого года появилась информация, что США могут поставить Украине боевые машины Bradley. Военные эксперты называют эту американскую боевую технику "легендарной" - почему?
Фото, видео ⟩ Что могут боевые машины Bradley, которые США могли бы поставить Украине?
Эти боевые машины названы в честь американского генерала Омара Брэдли. Первоначально их производство было поручено фирме FMC Ground Systems Division в городе Сан-Хосе. После этого транснациональная компания BAE Systems представила более новые модификации.
В конструкции боевой машины видно стремление максимально удовлетворить одновременно несколько требований - универсальное вооружение и хорошая защита при высокой подвижности, а также плавучесть.
Вообще Bradley - основная боевая машина армии США. Хотя впервые она появилась на боевой службе в 1981 году, после 18 лет разработки эта платформа до сих пор незаменима.
M2 имеет традиционную компоновку боевой машины пехоты - моторно-трансмиссионное отделение находится в передней, а солдаты - в задней части корпуса. Экипаж Bradley состоит из трех человек - командира, наводчика и механика-водителя. Также боевая машина может перевозить еще семь военнослужащих.
Галерея: Боевые машины Bradley
Башня боевой машины оснащена комплексом вооружения, в состав которого входят автоматическая пушка, пулемет и пусковая установка противотанковых ракет.
Технические параметры Bradley
- Длина - 6,45 метра;
- Ширина - 3,2 на 3,6 метра;
- Высота - от 2,9 до 2,97 метра;
- Мощность - 500 лошадиных сил (368 киловатт);
- Скорость по шоссе - 66 км/ч;
- Скорость в условиях бездорожья - 40 км/ч;
- Скорость в воде - 7,2 км/ч;
- Запас топлива - 662 л;
- Максимальный пробег с полным баком - примерно 483 километра.
За прошедшие годы Bradley претерпел несколько модификаций, в результате чего появилось несколько моделей - M2A2 ODS, M2A3 и M2A4. По данным украинского издания Armyinform - всего было выпущено почти 10 000 боевых машин Bradley различных модификаций.
Видео: Боевая машина Bradley
Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину боевых машин Bradley, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам собеседников СМИ, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Представитель Белого дома, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Соединенные Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной по поводу поддержки в ее борьбе с российской агрессией, но в настоящее время нет новой информации, которую можно было бы объявить публично.
Как пояснил бывший оборонный аналитик Белого дома, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, при помощи Bradley можно значительно улучшить боевые возможности на земле, поскольку они по сути являются "легкими танками".
"В отличие от ранее поставленных на Украину бронемашин М113, Bradley вооружены мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW. У США довольно много боевых машин Bradley , хотя некоторые модели устарели и нуждаются в модернизации", - сказал Кансиан.
В СМИ уже сообщалось, что Украина просит у союзников танки, ракеты большой дальности, бронетехнику и системы ПВО.
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