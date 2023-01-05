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Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение огня в Украине

rus.tvnet.lv
Эрдоган призвал Путина объявить одностороннее прекращение огня в Украине
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Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: AFP/SCANPIX

В четверг, 5 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным, призвав его объявить об одностороннем прекращении огня в Украине.

"Президент Эрдоган сказал, что призывы к миру и переговорам должны подкрепляться односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", - заявили в офисе Эрдогана.

В четверг также запланирован разговор Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Учитывая хорошие отношения Турции как с Россией, так и с Украиной, Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги в качестве посредника для достижения прекращения огня в Украине.

Эрдоган уже пытался провести в Турции встречу лидеров России и Украины. Также Турция помогла заключить сделку по экспорту зерна из Украины.

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