"Ненормальные обманывают!" - продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь юноши

Мать Хельвиса Курситиса в социальной сети Facebook написала 4 января: "Вчера половина дня была потеряна, потому что просто ненормальные люди предоставили ложную информацию, заставив и меня, и работников полиции Риги поверить в жуткий факт".

Женщина отмечает, что Даугаву не обыскивали, только 2 января была осмотрена территория в радиусе 100 метров от места, где нашли паспорт и банковскую карту. Также возле Даугавы были найдены телефон и грязная шапка.

"Когда я с ним связалась, я знала, что за ним следили. Общение было с 2:03 до 2:13", - пишет мама.

Молодой человек забежал в подъезд на ул. Ранцана, 6 (бывшая улица Маскавас, 266-k 5), где живет его сестра. Женщины не было дома.

Хельвис отправил друзьям видео продолжительностью в две-три секунды на платформе Snapchat.

Мама подчеркивает, что на променаде камер видеонаблюдения нет. Сотрудники полиции проверили все другие возможные камеры, опросили местных жителей, а также обзвонили больницы.

VP meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2002.gadā dzimušo Helviju Kursīti, kurš 31.dec. iznāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Maskavas ielā un līdz šim brīdim nav atgriezies.

Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani - 110!



Vairāk informācijas: https://t.co/bYs6CBbY3E#policijameklē pic.twitter.com/sEmdLAUvQo — Valsts policija (@Valsts_policija) January 2, 2023

Мать юноши указывает, что есть подозрения о насилии и преступном деянии.

Государственная полиция призывает осмотреть фотографию молодого человека и отозваться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.