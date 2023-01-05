В ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.
"Ненормальные обманывают!" - продолжаются поиски пропавшего в новогоднюю ночь юноши
Мать Хельвиса Курситиса в социальной сети Facebook написала 4 января: "Вчера половина дня была потеряна, потому что просто ненормальные люди предоставили ложную информацию, заставив и меня, и работников полиции Риги поверить в жуткий факт".
Женщина отмечает, что Даугаву не обыскивали, только 2 января была осмотрена территория в радиусе 100 метров от места, где нашли паспорт и банковскую карту. Также возле Даугавы были найдены телефон и грязная шапка.
"Когда я с ним связалась, я знала, что за ним следили. Общение было с 2:03 до 2:13", - пишет мама.
Молодой человек забежал в подъезд на ул. Ранцана, 6 (бывшая улица Маскавас, 266-k 5), где живет его сестра. Женщины не было дома.
Хельвис отправил друзьям видео продолжительностью в две-три секунды на платформе Snapchat.
Мама подчеркивает, что на променаде камер видеонаблюдения нет. Сотрудники полиции проверили все другие возможные камеры, опросили местных жителей, а также обзвонили больницы.
VP meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2002.gadā dzimušo Helviju Kursīti, kurš 31.dec. iznāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Maskavas ielā un līdz šim brīdim nav atgriezies.— Valsts policija (@Valsts_policija) January 2, 2023
Ja zini viņa atrašanās vietu, zvani - 110!
Vairāk informācijas: https://t.co/bYs6CBbY3E#policijameklē pic.twitter.com/sEmdLAUvQo
Мать юноши указывает, что есть подозрения о насилии и преступном деянии.
Государственная полиция призывает осмотреть фотографию молодого человека и отозваться каждого, в чьем распоряжении имеется информация о его возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.
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