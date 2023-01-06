“Страшный человек”. Что известно о помилованном заключенном, воевавшем в Украине в составе "ЧВК Вагнера"

Одна его знакомая в разговоре с Би-би-си описывает Сальмина в этот период так: "Он был очень хорошим, добрым, ответственным. Но потом резко изменился, когда стал употреблять наркотики. Он стал безумно жестоким".

В 2020 году Сальмин, на тот момент уже трижды судимый, был известен в Пикалево, где он жил. Он регулярно воровал у соседей то триммер для травы, то телевизор, то микроволновку, то стиральную машинку. На суде во всех кражах Сальмин признался.

"Это малая доля тех преступлений, которые он совершил, - сказала в интервью Би-би-си еще одна его знакомая. - Это только те люди, которые осмелились написать на него заявление. Но есть и те, кто молчал. Есть люди, которые до сих пор очень боятся, что он вернется в наш город. И я очень боюсь, что он что-то сделает с этими людьми. Сальмин - страшный человек".

Знакомая рассказывает, что он может быть причастен и к жестокому преступлению, жертвой которого стал ее близкий человек. По ее словам, Салмин якобы угрожал убийством в случае, если жертва заявит в полицию.

Суд рассматривал дела о многочисленных кражах и приговорил Сальмина к двум с половиной годам строгого режима. Прямо в колонии он вступил в ряды "ЧВК Вагнер" и уехал в Украину.