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Видео ⟩ "Чудо, что они выжили". В Калифорнии Tesla с четырьмя пассажирами упала с 75-метровой высоты

rus.tvnet.lv
"Чудо, что они выжили". В Калифорнии Tesla с четырьмя пассажирами упала с 75-метровой высоты
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Упавшая машина Tesla.
Упавшая машина Tesla. Фото: Twitter/SMCSheriff

В понедельник, 2 января, в Калифонии с утеса высотой более 75 метров упала машина Tesla. Все четыре пассажира выжили, сообщает Insider. 

Машина, в которой находились двое взрослых и двое детей, упала со скалы, известной как "Горка дьявола" (Devil's Slide), в понедельник утром.

Пассажиры провели в разбившемся автомобиле более часа, пока не были спасены с помощью вертолета.

Дети в возрасте девяти и четырех лет, которые находились в транспортном средстве, в результате аварии не пострадали. Оба взрослых изначально были в критическом состоянии, но позже выяснилось, что они получили не угрожающие жизни травмы.

Очевидица рассказала телеканалу NBC, что видела, как Tesla ехала "очень быстро" по шоссе, а затем "перевалилась через край и полетела прямо вниз" с обрыва.

Неизвестно, использовал ли автомобиль функцию автопилота.

Начальник местного пожарного батальона Брайан Потенджер рассказал телеканалу Fox News, что это феноменально, что находившиеся в машине после падения с высоты 75 метров остались живы.

"К сожалению, нам слишком часто приходится ездить на вызовы, когда происходят подобные случаи. Это чудо, что они выжили", - сказал он.

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