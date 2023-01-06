Видео ⟩ "Чудо, что они выжили". В Калифорнии Tesla с четырьмя пассажирами упала с 75-метровой высоты

Машина, в которой находились двое взрослых и двое детей, упала со скалы, известной как "Горка дьявола" (Devil's Slide), в понедельник утром.

From a different perspective pic.twitter.com/1zk9B38yNY — Brock Sommerset (@BrockSommerset) January 3, 2023

Пассажиры провели в разбившемся автомобиле более часа, пока не были спасены с помощью вертолета.

Дети в возрасте девяти и четырех лет, которые находились в транспортном средстве, в результате аварии не пострадали. Оба взрослых изначально были в критическом состоянии, но позже выяснилось, что они получили не угрожающие жизни травмы.

Очевидица рассказала телеканалу NBC, что видела, как Tesla ехала "очень быстро" по шоссе, а затем "перевалилась через край и полетела прямо вниз" с обрыва.

Неизвестно, использовал ли автомобиль функцию автопилота.

Начальник местного пожарного батальона Брайан Потенджер рассказал телеканалу Fox News, что это феноменально, что находившиеся в машине после падения с высоты 75 метров остались живы.

"К сожалению, нам слишком часто приходится ездить на вызовы, когда происходят подобные случаи. Это чудо, что они выжили", - сказал он.