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В понедельник начнется прием заявок на бесплатные курсы латышского языка

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник начнется прием заявок на бесплатные курсы латышского языка
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Книги "Латышский язык"
Книги "Латышский язык" Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 9 января, начнется прием заявок на бесплатные курсы латышского языка в Риге, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

До ноября изучать латышский язык на этих курсах смогут почти 600 человек.

Бесплатно посещать организованные самоуправлением курсы могут люди, декларировавшие свое место жительства в Риге, а также проживающие в столице граждане Украины. Курсы предназначены для взрослых жителей Риги, за исключением безработных. На курсах обеспечивается изучение языка на уровнях A и B.

Информация о подаче заявок и местах проведения курсов размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка".

Столичное самоуправление уже с 2010 года проводит среди учебных заведений конкурс на организацию финансируемых думой курсов по латышскому языку для рижан. За это время курсы окончили более 14 000 человек. В этом году поддержку получили четыре проекта по организации курсов на общую сумму 98,6 тыс. евро.

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