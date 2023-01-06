В понедельник начнется прием заявок на бесплатные курсы латышского языка

До ноября изучать латышский язык на этих курсах смогут почти 600 человек.

Бесплатно посещать организованные самоуправлением курсы могут люди, декларировавшие свое место жительства в Риге, а также проживающие в столице граждане Украины. Курсы предназначены для взрослых жителей Риги, за исключением безработных. На курсах обеспечивается изучение языка на уровнях A и B.

Информация о подаче заявок и местах проведения курсов размещена на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка".

Столичное самоуправление уже с 2010 года проводит среди учебных заведений конкурс на организацию финансируемых думой курсов по латышскому языку для рижан. За это время курсы окончили более 14 000 человек. В этом году поддержку получили четыре проекта по организации курсов на общую сумму 98,6 тыс. евро.