Настойчивость Пригожина в попытках захватить Бахмут связана с месторождениями соли

Настойчивое желание российского олигарха и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занять украинский город Бахмут может быть связано не только с военными, но и с материальными целями - Пригожин хочет захватить месторождения соли и гипса, которые находятся у Бахмута, сообщает российское издание The Moscow Times.