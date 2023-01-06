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Настойчивость Пригожина в попытках захватить Бахмут связана с месторождениями соли

rus.tvnet.lv
Настойчивость Пригожина в попытках захватить Бахмут связана с месторождениями соли
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Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Настойчивое желание российского олигарха и главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина занять украинский город Бахмут может быть связано не только с военными, но и с материальными целями - Пригожин хочет захватить месторождения соли и гипса, которые находятся у Бахмута, сообщает российское издание The Moscow Times.

В Бахмуте находятся Артемовское месторождение. Обширные месторождения на площади 179 квадратных километров являются крупнейшими месторождениями соли в Европе, сообщает агентство Reuters.

О том, что операцией Пригожина в Бахмуте руководят материальные мотивы, Reuters также сообщил источник в администрации президента США.

США уже обвиняли Пригожина и "Вагнер" в контроле мест добычи природных ресурсов в Африке, чтобы при посредничестве этих средств теперь финансировать войну в Украине.

Фото: Бахмут, Украина.

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