Мурниеце: нужно увеличить инвестиции в военную инфраструктуру

Она отметила, что после вторжения России в Украину и усиления присутствия сил союзников в Латвии интенсивность военных учений на территории Латвии возросла. Для укрепления возможностей Национальных вооруженных сил и сил союзников по НАТО Министерство обороны целенаправленно развивает и совершенствует инфраструктуру для проведения учений в Латвии.

Как подчеркнула Мурниеце, с учетом решений Мадридского саммита НАТО об увеличении присутствия союзных сил в странах Балтии и планов Минобороны по увеличению численности Национальных вооруженных сил было принято решение о создании в Селии нового полигона для обучения военнослужащих.