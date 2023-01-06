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"Дождь" оспорит решение NEPLP о лишении лицензии

rus.tvnet.lv
"Дождь" оспорит решение NEPLP о лишении лицензии
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Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко
Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко Фото: Ekrānuzņēmums no video

Независимый телеканал "Дождь" обжалует решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) лишить СМИ разрешения на вещание.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил, что решение NEPLP будет обжаловано, но более подробная информация будет предоставлена позже.

СМИ уже обжаловало примененный NEPLP штраф в размере 4000 евро за необеспечение языковой дорожки на латышском языке.

Зато на этой неделе был уплачен штраф в размере 10 000 евро за включение Крыма в состав России на карте и за применение к армии России определения "наша армия", рассказал председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

NEPLP в прошлом году решил аннулировать разрешение на вещание "Дождя". Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря, когда "Дождю" пришлось прекратить трансляцию на территории Латвии.

Решение об аннулировании лицензии на вещание принято в связи с угрозой безопасности государству и общественному порядку.

Решение было принято, оценивая совокупность нарушений, которые допущены в последнее время: необеспечение дорожки на государственным языке, изображение Крыма на карте как части территории России, именование российской армии "нашей армией". Также оценивается информация, полученная от Службы государственной безопасности (VDD).

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