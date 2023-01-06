"Дождь" оспорит решение NEPLP о лишении лицензии

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил, что решение NEPLP будет обжаловано, но более подробная информация будет предоставлена позже.

СМИ уже обжаловало примененный NEPLP штраф в размере 4000 евро за необеспечение языковой дорожки на латышском языке.

Зато на этой неделе был уплачен штраф в размере 10 000 евро за включение Крыма в состав России на карте и за применение к армии России определения "наша армия", рассказал председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

NEPLP в прошлом году решил аннулировать разрешение на вещание "Дождя". Решение вступило в силу в ночь на 8 декабря, когда "Дождю" пришлось прекратить трансляцию на территории Латвии.

Решение об аннулировании лицензии на вещание принято в связи с угрозой безопасности государству и общественному порядку.

Решение было принято, оценивая совокупность нарушений, которые допущены в последнее время: необеспечение дорожки на государственным языке, изображение Крыма на карте как части территории России, именование российской армии "нашей армией". Также оценивается информация, полученная от Службы государственной безопасности (VDD).