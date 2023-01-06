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Начался сбор подписей против продажи пиротехники частным лицам

rus.tvnet.lv
Начался сбор подписей против продажи пиротехники частным лицам
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Lita Krone/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за запрет продажи и использования пиротехники в Латвии частными лицами.

В качестве представителя инициативы указан Карлис Зейля. Он призывает к полному исключению непрофессионального использования пиротехники во всех возможных местах, уменьшая тем самым причины травм и пожаров.

По мнению автора инициативы, необходимо разработать или изменить соответствующие законы, а также поручить муниципальной полиции обеспечить их исполнение.

Таким образом, по его словам, можно будет уменьшить количество травм и пожаров, которые почти всегда сопутствуют непрофессиональному использованию пиротехники. Также при подобном законе уменьшится стресс, испытываемый домашними животными и количество сбежавших животных во время салютов.

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