Начался сбор подписей против продажи пиротехники частным лицам

В качестве представителя инициативы указан Карлис Зейля. Он призывает к полному исключению непрофессионального использования пиротехники во всех возможных местах, уменьшая тем самым причины травм и пожаров.

По мнению автора инициативы, необходимо разработать или изменить соответствующие законы, а также поручить муниципальной полиции обеспечить их исполнение.

Таким образом, по его словам, можно будет уменьшить количество травм и пожаров, которые почти всегда сопутствуют непрофессиональному использованию пиротехники. Также при подобном законе уменьшится стресс, испытываемый домашними животными и количество сбежавших животных во время салютов.