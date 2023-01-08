Пугачева поссорилась с дочерью, а Ди Каприо пустился во все тяжкие?

Леонардо Ди Каприо пустился во все тяжкие?

48-летний Леонардо Ди Каприо в новогодние праздники находился на острове Сен-Барт. Папарацци заметили звезду в компании симпатичных девушек. В Сеть попали снимки актера в окружении моделей в миниатюрных бикини, пишет The Voice.

В Сети уже появились слухи, что Лео "пустился во все тяжкие" с юными моделями. Еще не так давно пресса говорила о его возможном романе с 23-летней моделью и актрисой Викторией Ламас.

Ни модель, ни актер эти новости пока никак не комментируют.

Леонардо Ди Каприо Фото: Кадр из видео

Алла Пугачева поссорилась с дочерью?

Как известно, Алла Пугачева осудила российскую власть и поддержала антивоенные высказывания и критику военного вторжения в Украину со стороны своего супруга Максима Галкина (артиста объявили в РФ "иноагентом"). Алла Борисовна давно не появлялась на совместных фото вместе с дочерью Кристиной Орбакайте. Новый год они тоже встречали не вместе.

Ходят слухи, что звездная семья переживает не лучший период отношений. Говорят, что Примадонна даже перестала "лайкать" посты дочери в соцсетях, пишет Popcake.tv.

СМИ пишут, что Кристина Орбакайте отправилась к турецким берегам и не поехала к матери в Израиль. Знаменитость отправилась в путешествие на корабле. В Instagram она разместила видео, где прокричала громко: "Ау". На кадрах небо заволокло туманом, а кругом была темнота.

Ранее Игорь Николаев и Кристина Орбакайте появились на пропагандистском канале РФ в шоу "Дуэты" в цветах украинского флага. Артисты исполнили песню Аллы Пугачевой "Осенний поцелуй".

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте Фото: Кадр из видео