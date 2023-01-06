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Видео ⟩ В здании МИД России в Москве произошел пожар

rus.tvnet.lv
В здании МИД России в Москве произошел пожар
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Пожар в здании Министерства иностранных дело России в Москве
Пожар в здании Министерства иностранных дело России в Москве Фото: Ekrānšāviņš no "Twitter" video

В пятницу, 6 января, в здании МИД России в Москве произошел пожар, сообщают российские и украинские СМИ.

Telegram-канал "112" сообщил, что на минус втором этаже здания произошло возгорание в электрощите. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем заявлении отмечает, что пожар возник в техническом помещении здания и не перекинулся на рабочие помещения министерства.

По ее словам, пострадавших нет. "Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС", - написала она в своем Telegram.

В свою очередь, некоторые российские СМИ пишут, что пожар вспыхнул в помещении пресс-службы министерства, эвакуированы 25 человек. Позднее появились сообщения, что очаг возгорания был локализован.

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