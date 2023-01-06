Видео ⟩ В здании МИД России в Москве произошел пожар

Telegram-канал "112" сообщил, что на минус втором этаже здания произошло возгорание в электрощите. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем заявлении отмечает, что пожар возник в техническом помещении здания и не перекинулся на рабочие помещения министерства.

По ее словам, пострадавших нет. "Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС", - написала она в своем Telegram.

Російські пропагандисти пишуть, що в одному із корпусів будівлі російського МЗС у технічному приміщенні нібито спрацювала пожежна сигналізація та оприлюднили відео pic.twitter.com/dN4Xrds0nA — NV (@tweetsNV) January 6, 2023

В свою очередь, некоторые российские СМИ пишут, что пожар вспыхнул в помещении пресс-службы министерства, эвакуированы 25 человек. Позднее появились сообщения, что очаг возгорания был локализован.