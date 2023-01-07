Пентагон: Кремль полностью контролирует ЧВК "Вагнер"

При этом она указала, что взаимодействие "вагнеровских" частей с регулярным частями вооруженных сил РФ "не является традиционными отношениями" между структурами внутри одной армии.

"Но в то же время, знаете ли, Вагнер не является полностью независимой организацией, он, безусловно, действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину, при поддержке и руководстве кремлевских лидеров", – заявила Купер.

Представитель Пентагона заявил, что Кремль разрешает ЧВК "Вагнер" вербовать заключенных в тюрьмах, которых отправляют на фронт в Украину. По словам Купер, между "Вагнером" и российским государством существуют "симбиотические отношения" и координация действий.

Пригожин признал, что бойцы из ЧВК "Вагнер" участвуют в войне против Украины с 2014 года.

За последний месяц около города Бахмут погибло более 1000 боевиков ЧВК "Вагнер".