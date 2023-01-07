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Видео ⟩ Путин на Рождество в одиночестве посетил храм в Кремле

rus.tvnet.lv
Путин на Рождество в одиночестве посетил храм в Кремле
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Фото: EPA/Scanpix

Президент России Владимир Путин в одиночку посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля, чтобы отметить православное Рождество.

На фотографиях, опубликованных Кремлем, Путин стоит в одиночестве, а богослужение проводят православные священники в позолоченных рясах с высокими свечами в руках.

В предыдущие годы Путин обычно посещал православные рождественские службы в российской провинции или Подмосковье.

Фото: EPA/Scanpix

ВИДЕО: Путин в одиночестве посетил церковную службу

Сегодня, 7 января, православные празднуют Рождество.

Поздравляя с Рождеством, Владимир Путин сказал, что этот праздник является вдохновением для "добрых дел и усилий". Также он заявил, что российские церковные организации "поддерживают наших солдат, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал Путин, используя официальный термин Кремля для обозначения вторжения в Украину.

Он добавил, что "такая большая и разноплановая работа заслуживает глубочайшего уважения.

Ранее RUS TVNET сообщал, что Путин в четверг, 5 января, поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине на время православного Рождества.

Несмотря на это, в первые часы российские военнослужащие 14 раз открывали артиллерийский огонь и трижды пытались ударом взять одно из сел Луганской области, сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

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