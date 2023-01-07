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Синоптики предупреждают о скользких дорогах в воскресенье

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Синоптики предупреждают о скользких дорогах в воскресенье
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Скользкая дорога
Скользкая дорога Фото: Shutterstock

Метеорологи предупреждают, что в воскресенье, 8 января, в западных и центральных районах Латвии ожидаются ледяные дожди, а дороги могут быть очень скользкими.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение с 5:00 до 17:00 в воскресенье в связи с упомянутыми погодными условиями.

Желтое предупреждение в этом случае означает, что жителям следует ожидать обледенения дорог и тротуаров.

Из-за скользких дорог следует соблюдать осторожность как при ходьбе, так и при езде на велосипеде или автомобиле.

Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб здоровью и жизни людей, связи или движению общественного транспорта, следует звонить по единому телефону экстренной помощи 112.

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