Covid-19: в КНР блокируют аккаунты критиков политики властей

Какими мерами по борьбе с ковидом недовольны китайцы

Критика пользователей китайской соцсети была направлена, в основном, на жесткое применение ограничений, направленных на борьбу с пандемией. В частности: длительных запретов на поездки, в результате которых люди неделями были вынуждены оставаться в своих домах, иногда без надлежащего питания и медицинской помощи.

Недовольство китайцев вызывало также требование поместить для наблюдения в полевой госпиталь всех, кто потенциально может иметь положительный результат теста или был в контакте с зараженным. Такие госпитали нередко оказывались переполнены. Кроме того, их пациенты жаловались на плохое питание и гигиену.